شروط قبول العمل عند الله عز وجل.. أستاذ حديث يكشف

قال حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن العمل هو السبيل إلى الحياة، ولا يوجد حياة دون عمل، مستشهدا بقول الله تعالى:"قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا".



وأضاف "حسن القصبي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الله عز وجل وضع قانون وشروط قبول الأعمال، مشددا على أهمية أن يكون العمل خالص لوجه الله.



واسترسل: يجب أن يكون العمل لا يخالف الشرع والدين، منوها بأن الابتلاء عند المسلم يعمل على رفع منزلته عند الله عزو وجل.



واستشهد بقول رسول الله :" إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين".