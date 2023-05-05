شاهد.. التصميم الجديد لكأس السوبر المصري

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صورًا للتصميم الجديد لكأس السوبر المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “التصميم الجديد لكأس السوبر المصري”.

ونال التصميم الجديد لكأس السوبر المصري، إعجاب عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات كالاتي:

“ان شاء الله يكون من نصيب النادي الأهلي - ان شاء الله بيراميدز - النصر للأهلي يارب”.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة نظيره بيراميدز في مباراة السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في إطار مباراة السوبر المصري في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.