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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: فحص 8.3 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الكشف على الطلاب
الكشف على الطلاب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 8 ملايين، و300 ألف و730 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الجاري يوم 6 ديسمبر 2022 وحتى يوم الأربعاء الماضي، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

 


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في مرحلة التعليم الابتدائية، وذلك بـ 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية العام الدراسي الجاري في جميع محافظات الجمهورية.


وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

 

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، وفني معمل، وإداري) تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

 

وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

30 ألف مدرس التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الأنيميا والسمنة والتقزم الدكتور حسام عبدالغفار الرئيس عبدالفتاح السيسي الطلاب المصريين الصحة والسكان

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