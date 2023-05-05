اليوم.. دور الـ 32 ببطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات بشيكاغو

تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات دور الـ 32 ببطولة العالم للإسكواش للسيدات والرجال، المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية في الفترة من 3 حتى 11 مايو الجاري.

ونجح 23 لاعبا ولاعبة من المنتخب المصري في التأهل لدور الـ 32.

وجاءت مباريات لاعبي ولاعبات المنتخب المصري كالتالي: تلتقي نور الشربيني مع بطلة فرنسا ماري ستيفان، بينما تلعب هنا رمضان مع الأمريكية صابرينا صبحي.

وتصطدم نور الطيب مع الإنجليزية جاسمين هوتون، كما يلتقي علي فرج مع الإنجليزي أدريان والير.

وفي مباراة مصرية خالصة تلعب هانيا الحمامي مع مواطنتها فريدة محمد، بينما تواجه سلمى هاني بطلة سكوتلاندا جورجيا أديرلي.

ويلتقي كريم عبدالجواد مع بطل سويسرا دميتري ستينمان، بينما يواجه يوسف إبراهيم بطل سكوتلاندا جريج لوبان.

وفي مباراة مصرية خالصة أخرى تلتقي نوران جوهر مع مواطنتها فيروز أبو الخير، واستمرارًا للمباريات المصرية يلعب فارس دسوقي مع مواطنه محمد أبو الغار.

ويصطدم مروان الشوربجي مع بطل فرنسا أوجستي دوسورد، بينما يلتقي طارق مؤمن مع المكسيكي ليونيل كارديناس.

وتواجه يثرب عادل الأمريكية اوليفيا فيتشر، كما تلعب روان العربي مع الماليزية سيفاسنجاري سبرامانيام، ويلتقي علي أبو العنين مع بطل فرنسا فيكتور كروين.

وتستمر المبادرات المصرية حيث يلعب كريم الحمامي مع مواطنه مازن هشام، كما يلتقي مصطفى عسل مع مواطنه عمر مسعد.

وأخيرًا تلتقي أمينة عرفي مع بطلة أمريكا أوليفيا سيلين.