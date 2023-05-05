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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة رقية بالقاهرة.. بث مباشر

شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة رقية

نقلت القناة الأولى المصرية، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة رقية رضي الله عنها بالقاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"، عنوانا لخطبة الجمعة اليوم الثالثة من شهر شوال 1444 هـ، والأولى من شهر مايو 2023م.

وتبدأ شعائر الجمعة الثالثة من شوال والتي ينقلها التليفزيون المصري من مسجد السيدة رقية بالقاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبدالناصر حرك، وخطيبا الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف.


افتتاح مساجد جديدة

 

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 6 مساجد اليوم الجمعة، منها 5 مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1111) مسجدًا منها (896) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(215) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء 
1. الجفجافة  - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء
مديرية أوقاف بني سويف
2. المقاول – عزبة المقاول – قرية بهبشين – ناصر 
مديرية أوقاف الجيزة
3. أبو طالب – السعودية – العياط 
4. الإيمان – عرب الترابين – الصف 
مديرية أوقاف الفيوم
5. محمد يونس ( الخير ) – دمو – مركز الفيوم  شمال

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. أبو خضرة – منيل السلطان - أطفيح.

 

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