حملات مكثفة على مواقف السرفيس لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة في الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الأحياء والمراكز والمدن من خلال المرور علي مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة والتي تم اعتمادها عقب قرار زيادة أسعار السولار.



وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بمتابعه كافه المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق والتعاون مع جهاز السرفيس و إدارات المرور والتموين ومباحث التموين .



شدد محافظ الجيزة على عرض تقرير يومي بنتائج الحملات التي سوف يتم شنها وتقييم أداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع اي مخالفات في تعريفات الركوب .



وقرر اللواء أحمد راشد رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين الخاص بتلاعب اي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين .



ووجه اللواء أحمد راشد مسئولي كافه مواقف السرفيس بضرورة التأكد من وضع الملصقات " الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصة بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعية المواطنين بالتعريفات المقررة .

IMG-20230505-WA0009

IMG-20230505-WA0008

IMG-20230505-WA0010

IMG-20230505-WA0011