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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خطيب الأوقاف: الوطن من الكليات الخمسة التي حافظ عليها الشرع الحنيف

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن الوطن هو أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.


وأضاف هشام عبد العزيز، في خطبة الجمعة، من مسجد السيدة رقية بالقاهرة، متحدثا في موضوع "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"، أن الدين يقوى في وطن قوى يحميه ويحمله، فعلينا جميعا أن نحافظ على أوطاننا.

وأشار إلى أن من أسباب الحفاظ على الأوطان، هو الأخذ بأسباب القوة والعلم والعمل وجودة الإنتاج والبناء والتعمير.

واستشهد خطيب الأوقاف، بقول الله تعالى (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) وقوله تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ).

كما قال النبي فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) كما قال النبي (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه).

 

الأوقاف الوطن الكليات الست الشرع الحنيف الأديان الأوطان خطبة الجمعة مسجد السيدة رقية

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