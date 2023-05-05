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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بلغوا عن مروجيها ومهربيها.. خطباء الجمعة في السعودية يحذرون من خطر المخدرات

الحرم المكي
الحرم المكي

توحدت اليوم خطب الجمعة في مناطق المملكة العربية السعودية للتحذير من خطر المخدرات ووجوب توعية النشء بخطر المخدرات بأنواعها ومسمياتها وايضاح خطورتها على النشء والمجتمع.

خطر المخدرات بأنواعها ومسمياتها

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيه أصدره وزير الشؤون الاسلامية والدعوة الإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ لكافة الخطباء بعموم مناطق المملكة اليوم، في اطار رسالة المنابر الدعوية والارشادية في أمن وسلامة المجتمع .

وتطرق الخطباء خلال خطبة الجمعة لبيان خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وحرمة تعاطيها أو التستر على مهربيها ومروجيها ووجوب التعاون مع الجهات الأمنية ودعم جهودها بالإبلاغ عن المروجين والمهربين والمتواطئين وحث الأسر على الانتباه لأبنائهم من آفة المخدرات باختلاف أنواعها ومسمياتها ومنها المادة المخدرة القاتلة ( الشبو ).

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وأشاد بجهود القيادة الرشيدة في مكافحة المخدرات بأنواعها، عبر تسخير كافة الإمكانيات والقوى للقضاء على مهربيها ومروجيها قبل تنفيذ جرائمهم ضد المجتمع، كما أشادوا بدور رجال الجمارك ورجال مكافحة المخدرات ورجال الامن والشرفاء من المواطنين  الذين  يعملون على حمايه المجتمع من آفة المخدرات بجميع  أنواعهل عبر جهود استثنائية في القبض على  مروجيها.

وأجمع خطباء المملكة على التـأكيد على وجوب التعاون مع رجال الأمن ومساندة الحملات الأمينة التي تساهم في حماية المجتمع من هذه الآفة والقضاء على مهربيها ومروجيها، داعين الجميع للتبليغ عن أي خطر يهدد أمن وسلامة المجتمع وأنه من الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى .

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