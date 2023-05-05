عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السنباطي: جدية الحوار تحمل الجميع مسئولية إنجاحه والمشاركة فيه بفاعلية

عمرو السنباطي عضو
عمرو السنباطي عضو مجلس النواب

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، وممثل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، ان الحوار الوطني سيرسم ملامح الجمهورية الجديدة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ، موضحا أنه ينطلق في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم و تنعكس بطبيعة الحال على الدولة المصرية .

ولفت النائب السنباطي إلى أن الحوار لا يناقش الإصلاح السياسي فقط ، و إنما يحدد أولويات العمل الوطني بوجه عام  و يشارك فيه نخبة هامة ،  مشيرا  إلى أن رفع التوصيات  و المخرجات لرئاسة الجمهورية يؤكد أهميتها ويكسبها المصداقية و الجدية أيضا.

 

و قال السنباطي إن رسائل  الرئيس أكدت أن الحوار يسع الجميع ، حينما أكد أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية"، وأن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات فى إطار من الديمقراطية و الممارسة  السياسية الفاعلة .

 

و قال السنباطي أن الحوار الوطني يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية ، و أن ما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من انه يتطلع   بنفسه إلى المشاركة فى مراحله النهائية ، يعكس  أهمية الحوار و يؤكد  أن توصياته  ستكون محل اهتمام من القيادة السياسية .

 

و قال السنباطي " جدية الحوار تحمل الجميع مسئولية إنجاحه و المشاركة فيه بفاعلية  ، لافتا إلى أنه فرصة حقيقة و كبيرة  و هامة لكافة  القوى السياسية والاجتماعية  ،لصياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، و مواجهة التحديات التي تواجهنا في ظل المرحلة الحالية .

و اوضح السنباطي ان المواطنين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية ينتظرون نتائج الحوار الوطني ، و يعلقون عليه آمالا كبيرة، متوقعا ان يحمل روشتة لمواجهة  الازمات  و التحديات  الاقتصادية العالمية .

و أكد السنباطي أن نجاح الحوار يتطلب خلع الرداء الحزبي و عدم الاهتمام بالمصالح الضيقة ، و التفكير فقط في المصلحة العليا للدولة المصرية   و مستقبل الأجيال القادمة  ، و دائما تحيا مصر بفضل رجالها المخلصين .

 

عمرو السنباطي مجلس النواب مستقبل وطن الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

بعد حبسها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: الحفاظ على الوطن آمنا مطمئنا من أهم مقاصد ديننا الحنيف

أزمة إسرائيل الداخلية .. جانتس الأكثر شعبية لرئاسة الحكومة

يصل لمليون ونصف.. اعرف شروط القرض الحسن للسيارة المستعملة من بنك إسلامي

يهدد العالم.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد أركتوروس

اشتري احتياجاتك| البيض بـ 107 جنيهات والدواجن 65.. والذهب عيار 18 يسجل 2,267 جنيها

عميد زراعة عين شمس: نستهدف إنتاج 25 طن أسماك في الدورة الواحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ