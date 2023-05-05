السنباطي: جدية الحوار تحمل الجميع مسئولية إنجاحه والمشاركة فيه بفاعلية

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، وممثل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، ان الحوار الوطني سيرسم ملامح الجمهورية الجديدة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ، موضحا أنه ينطلق في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم و تنعكس بطبيعة الحال على الدولة المصرية .

ولفت النائب السنباطي إلى أن الحوار لا يناقش الإصلاح السياسي فقط ، و إنما يحدد أولويات العمل الوطني بوجه عام و يشارك فيه نخبة هامة ، مشيرا إلى أن رفع التوصيات و المخرجات لرئاسة الجمهورية يؤكد أهميتها ويكسبها المصداقية و الجدية أيضا.

و قال السنباطي إن رسائل الرئيس أكدت أن الحوار يسع الجميع ، حينما أكد أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية"، وأن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات فى إطار من الديمقراطية و الممارسة السياسية الفاعلة .

و قال السنباطي أن الحوار الوطني يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية ، و أن ما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من انه يتطلع بنفسه إلى المشاركة فى مراحله النهائية ، يعكس أهمية الحوار و يؤكد أن توصياته ستكون محل اهتمام من القيادة السياسية .

و قال السنباطي " جدية الحوار تحمل الجميع مسئولية إنجاحه و المشاركة فيه بفاعلية ، لافتا إلى أنه فرصة حقيقة و كبيرة و هامة لكافة القوى السياسية والاجتماعية ،لصياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، و مواجهة التحديات التي تواجهنا في ظل المرحلة الحالية .

و اوضح السنباطي ان المواطنين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية ينتظرون نتائج الحوار الوطني ، و يعلقون عليه آمالا كبيرة، متوقعا ان يحمل روشتة لمواجهة الازمات و التحديات الاقتصادية العالمية .

و أكد السنباطي أن نجاح الحوار يتطلب خلع الرداء الحزبي و عدم الاهتمام بالمصالح الضيقة ، و التفكير فقط في المصلحة العليا للدولة المصرية و مستقبل الأجيال القادمة ، و دائما تحيا مصر بفضل رجالها المخلصين .