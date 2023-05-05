أسامة الأزهري يلقي خطبة الجمعة من مسجد الراية بيت الرحمن بإندونيسيا

ألقى الدكتور أسامة الأزهري خطبة اليوم الجمعة، في مسجد الراية بيت الرحمن في مدينة باندا آتشيه – إندونيسيا.



وتحدث الأزهري خلال الخطبة حول مفهوم الإحسان والإتقان والرحمة، موضحا أن الله عز وجل ربط الإحسان والإتقان والرحمة بكل شيء في القرآن الكريم.



وقال: "الإحسان قال فيه ربنا عز وجل: { الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ}، والإتقان قال فيه عز وجل: { صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ}، والرحمة قال فيها عز وجل: { ورحمتي وسعت كل شيء}.



وأوصى الدكتور أسامة الأزهري كل مسلم أن ينطلق وقد استقر في عقله وانشرح صدره أن يحسن إلى كل شيء، وأن يتقن كل شيء، وأن يرحم كل شيء، مضيفا: " بها تصنعون الحضارة وتبنون الأوطان وتملأوا الدنيا بمواريث النبوة".



وقال الأزهري: " جئت إلى هذا البلد حُبًّا لكم، متمنيًا أن يخرج من إندونيسيا عدد عظيم من أهل العلم وطلاب العلم ممن يتفقهون في الدين عن بصيرة وحب للوطن".

وفي سياق آخر أجرت مجلة صوت بيت الرحمن الإندونيسية تقريرا عن الدكتور أسامة الأزهري ودوره في نشر العلم والدين وتصحيح المفاهيم في شتى بقاع الأرض.