بالمجان| انطلاق المكتبات المتنقلة في 6 محافظات .. اِعرف موعد ومكان بدايتها

يعود من جديد بعد توقف لسنوات طويلة، مشروع المكتبات المتنقلة في المحافظات، لنشر الفنون، ورفع دائرة المعرفة والوعي، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ضمن استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان، وتقدم الخدمات في بعض المحافظات كمرحلة أولى بالمجان، وتشمل معها أنشطة فنية وثقافية.

تعرف على محافظات المكتبات المتنقلة

ومن المقرر أن ينطلق المشروع في 6 محافظات خلال الفترة المقبلة وهي "الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

وتطلق وزارة الثقافة، فعاليات المكتبات المتنقلة، من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الإثنين المقبل، ويأتي المشروع تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية لبناء الإنسان، وفي إطار العمل تنفذي المشروع الهادف إلى التوسع في إنشاء المكتبات العامة في الأقاليم.

وكانت وزيرة الثقافة قد ناقشت سبل التعاون مع مكتبات مصر العامة خلال الاجتماع مع مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، وصندوق مكتبات مصر العامة، في إطار التعاون الفعال بين المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الشأن الثقافي.

ووجهت وزيرة الثقافة بتنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لأهالي قرية شهداء الروضة والقرى المحيطة بها، و تسيير عدد من قوافل المكتبات المتنقلة للقرية، وتزويد مكتبات المدارس بمجموعة متنوعة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، وتنظيم مسابقات لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمجالات الثقافية و الفنية المتعددة، وإقامة فعاليات مرتبطة بأنشطة المرأة السيناوية في مجالات الحرف البيئية والتراثية، وغيرها.