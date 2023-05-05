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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسرع متسلقة جبال في العالم.. سيدة نرويجية تحاول تحطيم الرقم القياسي

سيدة نرويجية
سيدة نرويجية

تحاول سيدة من النرويج تحطيم رقم جديد في موسوعة جينيس، لتصبح أسرع شخص في العالم يتسلق أعلى 14 جبلا.

 

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية تدعى كريتسين هاريلا التي تبلغ من العمر 37 عاما، ونجحت في تسلق جبل تشو أويو وجبل شيشبانغما في الصين، ووصلت إلى كاتماندو، عاصمة نيبال، أمس الخميس، معلنة أنها ستبدأ تسلق الجبال في نيبال هذا الشهر.


وفي جوابها على سؤال ما إذا كانت تسعى إلى تحقيق رقم قياسي جديد لتسلق أعلى القمم، قائلة ”هذه هي الخطة”.


وتأمل هاريلا في تسلق أعلى سبع قمم في نيبال، ومنها جبل إيفرست، خلال موسم التسلق الربيعي الحالي الذي ينتهي في مايو، ثم تسلق القمم الباقية في باكستان خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وقالت كريتسين: ”علينا أن نعقد اجتماعا وأن نناقش ما إذا كان بإمكاننا تنفيذ خطة تسلق جميع الجبال السبعة في نيبال في الربيع. علينا ان نتابع الطقس.. دعونا نرى كيف ستسير الأمور”.

هاريلا أمامها نحو أربعة أسابيع لتسلق أعلى سبعة جبال في نيبال، ويقضي معظم المتسلقين موسم التسلق بأكمله لتسلق قمة واحدة فقط.

وقالت هاريلا ”الآن سأستريح لبضعة أيام وبعد ذلك سنرى ما إذا كنا سنتوجه إلى أنابورنا وداولاغيري، بناء على الطقس والظروف”.

بدأت هاريلا محاولة تسلق جميع القمم الأربع عشر في أبريل 2022 واستكملت تسلق 12 منها بحلول سبتمبر، ثم اضطرت للتوقف لأن السلطات الصينية لم تسمح لها بتسلق الجبال العام الماضي.

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