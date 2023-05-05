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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استطلاع سنوي.. السعودية تحتل المركز السابع بين أكثر الدول تفاؤلا لعام 2023

السعودية
السعودية

أعلنت شركة إيدلمان الأمريكية للعلاقات العامة والاستشارات التسويقية، من خلال استطلاعها السنوي، أن المملكة العربية السعودية، تحتل المرتبة السابعة، بين أكثر الدول تفاؤلا وثقة، في الدول محل الدراسة التي أجرتها الشركة.

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وأظهر تقرير متعلق بقياس مستويات الثقة في المؤسسات الأربع الرئيسية في السعودية: (الحكومة، قطاع الأعمال، المنظمات غير الحكومية، وسائل الإعلام)، وشمل أكثر من 32 ألف مشارك من 28 دولة، أن مؤشر الثقة في الحكومة السعودية حقق نسبة 83%، ويعد الأعلى، مقارنة مع المتوسط العالمي للثقة في الحكومات، والذي انخفض ليصل إلى نحو 50% فقط بحسب مجموع آراء المشاركين من الدول محل الدراسة.

وأسفرت الدراسة عن مستويات مرتفعة من الثقة في جميع المؤسسات بالمملكة العربية السعودية، ففي قطاع الأعمال سجل الاستطلاع وصول نسبة الثقة إلى 73%، فيما بين بأن 79% من الموظفين السعوديين يثقون في صاحب العمل. 

وبينت أنه اعتبارا من شهر يونيو المقبل، سيقوم 37% من المشاركين بشراء المنتجات والخدمات بناء على مبادئهم وقيمهم.

أما فيما يتعلق بمؤشر الثقة في المنظمات غير الحكومية، فقد جاءت في المرتبة الثالثة، بنسبة تبلغ 66%، حيث تم تصنيف منظمة الصحة العالمية ضمن المنظمات العالمية الأكثر ثقة، متقدمة في ذلك على كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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