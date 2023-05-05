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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظلام يستمر 4 ساعات.. تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر تشهده الأرض الليلة

الخسوف
الخسوف

يستغرق الخسوف الذي تشهده الأرض اليوم قرابة ٤ ساعات بينما لن تراه كل دول العالم ويكون ذروته بعد العصر.

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ظاهرة خسوف القمر 2023.. البحوث الفلكية تكشف مدتها وأماكن رؤيتها|شاهد

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بعد خسوف القمر.. ظاهرة ستحدث غدا في السماء لا تفزع لرؤيتها


وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل أول خسوف شبه ظلي يحدث للقمر اليوم الجمعــــة الموافق 5 مايـــو 2023، وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شـــوال لعام 1444هـ، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96،4 % تقريبًا من سطح القمر.

 

وأضاف المعهد في بيانه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن خسوف القمر شبه الظلي لن يرى في مصر، وفقا لما صرح به الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (جنوب وشرق قارة أوربا – قارة أستراليا – معظم قارة أسيا – قارة أفريقيا – المحيط الباسفيكي – المحيط االأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية).

الخسوف دول

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