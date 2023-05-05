ظلام يستمر 4 ساعات.. تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر تشهده الأرض الليلة

يستغرق الخسوف الذي تشهده الأرض اليوم قرابة ٤ ساعات بينما لن تراه كل دول العالم ويكون ذروته بعد العصر.



وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل أول خسوف شبه ظلي يحدث للقمر اليوم الجمعــــة الموافق 5 مايـــو 2023، وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شـــوال لعام 1444هـ، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96،4 % تقريبًا من سطح القمر.

وأضاف المعهد في بيانه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن خسوف القمر شبه الظلي لن يرى في مصر، وفقا لما صرح به الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (جنوب وشرق قارة أوربا – قارة أستراليا – معظم قارة أسيا – قارة أفريقيا – المحيط الباسفيكي – المحيط االأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية).