بعد خسوف القمر.. ظاهرة ستحدث غدا في السماء لا تفزع لرؤيتها

تشهد الأرض ظاهرة فلكية الاحد، حيث تقترب الكرة الأرضية من البقايا الغبارية لمذنب هالي مصدر زخة شهب إيتا الدالويات السنوية خلال الساعات من منتصف ليل السبت 6 مايو إلى ما قبل شروق شمس الأحد 7 مايو بسماء العالم العربي.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، عادة ما يشاهد منها 10 إلى 20 شهاباً بالساعة وما يصل إلى 50 شهاباً في ظل ظروف مثالية ولكن من غير المحتمل رؤية هذا العدد هذا العام بسبب ضوء القمر الذي يضيء السماء.

ان زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس عبر الحطام الغباري المتناثر على طول مدارات المذنبات في المجمل ، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق وتظهر لنا كشريط من الضوء ومن خلال تحديد سرعة واتجاه تلك الشهب يمكن عمل مسار لذلك الحطام الغباري عبر النظام الشمسي وتحديد مصدرها ، وفي حالة شهب إيتا الدالويات فإن المصدر هو مذنب هالي.

شهب في السماء

إن أفضل وقت لمتابعة الشهب خلال الساعات التي تسبق شروق الشمس عندما تكون مجموعه نجوم الدلو مرتفعة عاليا في قبة السماء باتجاه الأفق الجنوبي.

ولكن ليس هناك حاجة لتحديد موقع تلك المجموعة النجمية فالشهب يمكن أن تظهر من أي موقع في قبة السماء وكل ما تحتاج إليه الراصد موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن وأن تكون السماء صافية، وليس هناك حاجة لاستخدام أجهزة خاصة أو خرائط نجمية فقط العين المجردة .

شهب إيتا الدالويات

وتحتاج عين الإنسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.

جدير بالذكر أن سبب تسمية هذه الشهب "إيتا الدالويات" لأنها تنطلق ظاهرياً بالقرب من النجم الخافت "إيتا الدلو" ولكن لا توجد علاقة بين النجم والشهب ، فذلك النجم يبعد عنا مسافة 170 سنه ضوئية وهي تعادل تريليونات الأميال في حين أن الشهب تحترق على إرتفاع يتراوح بين 70 الى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض.