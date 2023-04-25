مثل الألعاب النارية .. الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب القيثارة الآن

شهب القيثارة

شهب القيثارة ظاهرة فلكية تزور سماء مصر، لآخر يوم الليلة، وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث أن اليوم هو آخر يوم لتساقط شهب القيثارة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.

شهب القيثارة

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إن يوم السبت 22-23 ابريل كنا على موعد مع مشاهده بديعة فى سماء مصر حين تساقطت ذروة زخات شهب القيثارة، حيث أمطرت زخة شهب القيثارة سماء مصر في يومي السبت والأحد

آخر يوم لتساقط شهب القيثارة

واضاف تادرس، إن شهب القيثارة هي ظاهرة فلكية بديعة، تحدث سنويًا ما بين 16 و25 أبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23، ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم، تنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861.

واوضح أستاذ الفلك أن شهب القيثارة يصل عدد الشهب فيها الى حوالي 20 شهابًا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب، حيث ترى كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميته، وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل.

ونوّه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

جدير بالذكر انه كانت قد شهدت سماء مصر يوم الأحد الماضي، ظاهرة فلكية مميزة حين اقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية)، حيث ظهر فى السماء ليرى بالعين المجردة، وهذه الظاهرة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) ظهر في سماء مصر ويظهر بجوار القمر يوم الأحد، وأمكن رؤية هذا المشهد الفلكي بالعين المجردة.

واوضح تادرس، أن القمر يقترن مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 9:40 مساء تقريبًا.