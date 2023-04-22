شاهد ولا تفزع .. سماء مصر تمطر نيران شهب القيثارة مع الفجر

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية بديعة، وهي ذروة تساقط زخة شهب القيثارة، في ظاهرة يحرص جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم في السماء على متابعتها، منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

زخة شهب القيثارة

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن سماء مصر تمطر بـ زخة شهب القيثارة وهي ظاهرة فلكية بديعة، تحدث سنويًا ما بين 16 و25 أبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23، ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الدكتور تادرس، أن شهب القيثارة يصل عدد الشهب فيها الى حوالي 20 شهابًا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب، تنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861.

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق، أن شهب القيثارة تُرى كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميته، وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل.

هل تسبب شهب القيثارة ضرر

ونوّه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.