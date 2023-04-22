عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد ولا تفزع .. سماء مصر تمطر نيران شهب القيثارة مع الفجر

صدى البلد

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية بديعة، وهي ذروة تساقط زخة شهب القيثارة، في ظاهرة يحرص جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم في السماء على متابعتها، منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

زخة شهب القيثارة

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن سماء مصر تمطر بـ زخة شهب القيثارة وهي ظاهرة فلكية بديعة، تحدث سنويًا ما بين 16 و25 أبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23، ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الدكتور تادرس، أن شهب القيثارة يصل عدد الشهب فيها الى حوالي 20 شهابًا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب، تنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861.

العيدية وصلت.. دكاترة ومعيدين هندسة القاهرة يهنئون الطلاب بعيد الفطر

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق، أن شهب القيثارة تُرى كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميته، وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل.

هل تسبب شهب القيثارة ضرر 

ونوّه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

شهب القيثارة شهب سماء مصر زخة شهب القيثارة سماء مصر تمطر بـ زخة شهب القيثارة مذنب تاتشر كوكبة Lyra القيثارة هل تسبب شهب القيثارة ضرر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

الاعتداء على سائحة فرنسية.. تحريات الأمن تفضح جريمة مخيم ابن الصحراء| النص الكامل

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تصدر التريند بسبب منى زكي.. سعر صادم لـ جمبري الفراولة

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

ترشيحاتنا

في العيد.. القومية للأنفاق: الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة

فوضى واضطراب.. الكشف عن انهيار تام للعلاقات بين الشعب الفرنسي وماكرون

بعد إعلان روسيا.. القوات البيلاروسية تختتم تدريباتها على الأسلحة النووية قبل نشرها

الزمالك اليوم.. الكشف عن الرئيس الجديد وعودة أبوجبل مرفوضة وحقيقة الانسحاب من السوبر

دورة رمضانية للنساء| القومي للمرأة: كرة القدم ليست حكرا على الرجال

في رحلة البحث عن التوابل.. قصة اكتشاف البرازيل وإبادة السكان الأصليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذبحة في الأنفيلد.. ليفربول يضحي بـ 10 لاعبين بينهم صلاح

هذا يحدث لجسمك عند وضع قشور الّليمون مع الماء | نتيجة تدهشك

تصيب بأمراض نفسية خطيرة .. عادة شائعة فى العيد نفعلها يوميا

بالدولار..أغنى شاب في مصر يثير الجدل بعيدية عيد الفطر من عائلة والده

فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

لن تصدق .. الرنجة تحمى من أمراض خطيرة| فيديو جراف

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ