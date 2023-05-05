ظاهرة خسوف القمر 2023.. البحوث الفلكية تكشف مدتها وأماكن رؤيتها|شاهد

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل انتظار الكرة الأرضية خسوف ظلي للقمر مساء اليوم الجمعة، قائلًا إنه على مدار العام نتيجة دوران القمر في المدار البيضاوي الخاص بالأرض؛ تكون هناك مراحل لخسوف القمر.





وأضاف “القاضي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أن الظاهرة التي ستشهدها الأرض اليوم تسمى خسوف شبه الظل؛ والخسوف له أنواع إما أن يكون خسوف كلي في حالة أن الأرض تغطي مساحة القمر بشكل كلي، أما ظاهرة اليوم تحدث عندما يقع القمر في منطقة شبه الظل للأرض، ويعرف بالخسوف الكاذب ولا يرى بالعين المجردة ويرى عن طريق التلسكوبات فقط.





وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الخسوف متوقع حدوثه اليوم بعد غروب الشمس، ومدته 4 ساعات و18 دقائق، ولن يتم رؤيته في مصر؛ ولكن سيظهر في دول غرب إفريقيا والمحيط الهادي والأطلنطي وشرق قارة آسيا.



وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تسارع في برامج الفضاء واكتشاف أعماق جديدة في الكون منذ إطلاق التلسكوب “جيمس ويب”، موضحًا أن هدف هذه البرامج اكتشاف حقيقة وجود كائنات أخرى غير البشر أم لا واكتشاف أيضًا إذا كان هناك كواكب أخرى يوجد بها حياة للبشر.



