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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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“حقن البرد” تسبب الوفاة| "الصحة" تحذر منها.. وتؤكد: الفيروس المنتشر يستمر لـ 3 أيام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يرتكب الكثير من الأشخاص، عادة خاطئة عند الإصابة بنزلات الإنفلونزا، وهي التوجه للصيدليات للحصول على حقن البرد، دون الانتباه لحجم المخاطر التي قد تهددهم بسببها.

 

تحذير من تلقي حقن البرد

 

في هذا الصدد، حذر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من تلقي حقن البرد عند الإصابة بنزلات الإنفلونزا.

 

حقن البرد تزيد من خطر التعرض للوفاة

 

وأضاف عبد الغفار، عبر منشور توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حقن البرد قد تزيد من خطر التعرض للوفاة.

 نزلات البرد يتم الشفاء منها خلال 3 أيام

وأوضحت "الصحة" من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن نزلات البرد يتم الشفاء منها خلال 3 أيام من خلال تناول السوائل الدافئة والراحة التامة.

 

وكشف أن الفيروس المنتشر بين المواطنين هذه الفترة عبارة عن نزلات برد وإنفلونزا موسمية، مؤكدًا أن فترة الإصابة تستمر لمدة 10 أيام، ينصح خلالها بتناول الأدوية الخافضة للحرارة تحت إشراف الطبيب، للتغلب على الحمى.

وأشار أيضًا إلى خطأ الاعتقاد الشائع بشأن أن المضادات الحيوية تساعد على علاج نزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدًا أنها غير فعالة مع هذه الأمراض لأنها مصممة فقط لمكافحة العدوى البكتيرية.
 

 

وحذرت "الصحة" من الحصول على حقن البرد المنتشرة في الصيدليات، موضحة أنها تحتوي على مضاد حيوي وكورتيزون ما يمثل خطورة على فئة كبيرة من المواطنين.

 

وأكدت أن هناك حالات وفاة حدثت خلال الفترة الماضية بسبب حقن البرد التي تتكون من الكورتيزون والمضادات الحيوية، مناشدًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروج لفعاليتها في علاج الإنفلونزا، والحصول عليها بشكل عشوائي من قبل المواطنين.

 

 

تحذير عاجل من حقن البرد

وشددت علي الحرص على عدم الحصول على المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا وعدم تناول أي أدوية دون الرجوع للمشرف على الحالة والمختص. 
 

حقن البرد الكورتيزون وزارة الصحة حسام عبد الغفار فيس بوك البكتيرية

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