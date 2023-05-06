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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم السبت 6 مايو 2023: مشكلة عاطفية

برج الثور
برج الثور

‏عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 6 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : تحذير بشأن صحتك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 5 مايو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 6 مايو 2023

ستكون حياتك الرومانسية جيدة اليوم، من الناحية المهنية، لن يكون هناك تحد كبير وسوف ينهض عليك الازدهار، قد تكون الأمراض البسيطة مصدر قلق.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

على الرغم من بعض الخلافات مع شريك حياتك ، ستكون حياتك العاطفية جيدة اليوم، لا توجد مشكلة خطيرة في برجك وستحب هذا اليوم في الغالب، في حال شعرت بأي مشكلة في العلاقة ، تحدث بصراحة لحلها.

توقعات برج الثور صحيا

قد تزعجك بعض الأمراض البسيطة المتعلقة بالعيون والأذنين والحلق اليوم، ومع ذلك ، فإن الصحة العامة ستكون جيدة، أنت بحاجة إلى حياة منزلية ومهنية متوازنة.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

ستكون هناك بعض المشكلات البسيطة ولكنك ستتغلب عليها بنجاح، سيحصل الطيارون والأطباء والمهندسون المعماريون ومحررو الفيديو على العديد من الفرص لإثبات كفاءتهم.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

بعض الصفقات التجارية الجديدة ستجلب المال لأصحاب المشاريع، سوف يرى التجار عملًا جيدًا، قد يكون هناك أيضًا ترقية أو تقييم للمهنيين. 

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