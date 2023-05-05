مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

ويعاقب القانون في حالة الاستيلاء علي المنقولات الزوجية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة على ألا تزيد عن الـ 3 سنوات لكل من يبدد قائمة منقولات في حال إذا وقع على قائمة تفيد باستلامه لهذه المنقولات وعاقب قانون العقوبات عليها بعقوبة تصل لـ3 سنوات وذلك لكل من بدد قائمة المنقولات الزوجية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.