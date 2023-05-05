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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دخلة جديدة| أصالة تحضر إلى حفل بحيرة القاهرة عبر مركب

أصالة
أصالة

حضرت الفنانة أصالة، إلي حفلها المقام اليوم الجمعة في Le lac du caire بمركب في بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارات.

وتواصل الفنانة السورية أصالة، تقديم كل ما هو مختلف في حفلها في Le lac du caire، فبعد أن أعلنت عن تقديم ليلة استثنائية للحضور تستعيد معهم كل الذكريات، بجانب كونها ستقدم فيلم وثائقي سيعرض قبل الحفل عن حياتها وعملها أشياء لا يعرفها عنها الجمهور.

 

أصالة تتعاقد مع tik tok

وتعاقدت أصالة مع منصة tik tok الشهيرة على أن يكون حفلها المقرر غدا مباشر علي المنصة ليتمكن محبيها في كافة العالم الذين لن يستطيعوا القدوم إلى مصر لمشاهدة نجمتهم المفضلة، متابعة الحفل وكأنهم متواجدين في قلب القاهرة وأمام نجمتهم المفضلة وذلك عبر حساب شركة A5، وبهذا ستكون أصالة أول نجمة بالوطن العربي تقدم حفلها بشكل مباشر علي منصة تيك توك باستخدام أحدث التقنيات. 

أصالة الفنانة اصالة حفل أصالة اخبار أصالة متحف الحضارات القاهرة

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