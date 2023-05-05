طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن حسن شاكوش وزوجته التي قامت بتحرير محضر ضد زوجها، تتهمه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

وحرر المحضر بقسم شرطة أكتوبر أول، حيث قامت ريم صادق عمرها 28 سنة، ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير بالحضور إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش».

وروت ريم أن زوجها حسن شاكوش قام بطردها من منزل الزوجية منذ أيام وأستولى على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

ووضحت ريم أيضاً أن الخلاف منذ فترة لكنها تأخرت في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

https://www.youtube.com/watch?v=z9YHCj6PYBI

لكن ما أثار الجدل على السوشيال ميديا هو تحول المشهد من عروس بتسجد لله يوم زفافها كي تشكر الله على نعمة الزواج من حسن شاكوش، إلى مشهد آخر وهي تحرر محضر ضده تتهمه بطردها وسرقتها.

