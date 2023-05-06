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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جزيرة قشم الإيرانية تتطلع إلى طي صفحة التوتر مع دول الخليج|شاهد

جزيرة قشم الإيرانية
جزيرة قشم الإيرانية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، جزيرة قشم الإيرانية تتطلع إلى طي صفحة التوتر مع دول الخليج.

ووفقا للتقرير، تعاني جزيرة قشم بفعل موقعها المركزي من تبعات الأوضاع الجيوسياسية، إذ يستمدّ قسم كبير من سكّانها البالغ عددهم 150 ألف نسمة مواردهم منذ قرون من المبادلات التجارية مع شبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا وسواحل شرق إفريقيا.

يقول التاجر الإيراني محمد بازماندكان إنّ "المهمّ في الحياة أن نكون على علاقة طيّبة مع الجيران"، معلّقاً آمالا كبرى على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده ودول الخليج بعد سبع سنوات من التوتّر.

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