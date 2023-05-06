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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استغرق تحضيره 3 سنوات.. هبة طوجي تعود بألبومها الجديد بعد سنين

صدى البلد

طرحت المطربة اللبنانية هبة طوجي ألبومها الغنائي الجديد "بعد سنين"، على مختلف المنصات الرقمية، ويضم في جعبته 13 أغنية وثلاثة كليبات مصورة.


وانشغلت طوجي بتحضير الألبوم لمدة ثلاث سنوات، ويضم 13 أغنية، تخوض خلاله هبة عدة تجارب موسيقية مختلفة وتعاونات غنائية مميزة، من بينها الديو العالمي مع النجم لويس فونسي بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها في تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.


كما يأتي الألبوم استمرارًا للتعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني، الذي يتولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم التي تم تنفيذها بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والألبوم من إنتاج "يونيفرسال أرابيك ميوزك" العالمية والمنتج وسيم سال صليبي.

 

وتداعب هبة طوجي قلوب جمهورها المصري خلال الأغنية الرئيسية للألبوم "بعد سنين" والتي تقدمها باللهجة المصرية من كلمات الشاعر نور الدين محمد وألحان نيس، وتوزيع موسيقي لأسامة الرحباني وجورج قسيس، وميكس ألأكسندر ميساكيان، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرجة ليلى كنعان، وهو الكليب الثالث من الألبوم، بعدما أطلقت مؤخرًا كليبين مصوريين لأغنية "لو نبقى سوا" مع لويس فونسي" وأغنية "حبيبي خلص".

 

وقالت هبة طوجي: "لهذا الألبوم مكانة مُميّزة لدي حيث باشرنا تحضيره خلال عام 2020 الذي تزوّجت فيه وحملت بطفلي الأوّل، وبعد ثلاث سنوات يظهر الألبوم للنور وأنا أمّ لولدين".


كما يشهد الألبوم غناء هبة لرائعة "راجع من رماده" للفنان اللبناني القدير منصور الرحباني، مع غنائها لخمس أغنيات من كلمات الشاعر والوسيقي اللبناني القدير غدي الرحباني، من بينها أغنية "بحبك لآخر يوم" المأخوذة عن أغنية "عاشقين كبار" للفنان العالمي جاك بريل، وأغنية "صار أحلى الكون"، بجانب أغنيتي "قصة حب" و"زمان".

 

كما تتعاون طوجي خلال الألبوم مع الفنان أنطوني خوري من فرقة أدونيس اللبنانية، حيث تولى كتابة أغنيتي "الأولى" و"حبيبي خلص"، بجانب تعاونها مع الفنان اللبناني جاد خوري الذي كتب أغنية "سلامات يا هوى"، وتتنوع موسيقى الألبوم بين البوب والكلاسيكي والأوركسترا والبلوز والجاز، في حين تتنوع مشاعر أغانيه بين الحب والانفصال والأمل والنوستالجيا.

إبراهيم معلوف أسامة الرحباني الفيديو كليب المتحدة الأمريكية اللهجة المصرية جمهورها المصري

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