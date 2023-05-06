مستشار الحوار الوطني: اللجوء للبدائل التكنولوجية حل لأزمة الحبس الاحتياطي

أكد الدكتور حسام بدراوي، الطبيب والسياسي، ومستشار الحوار الوطني، أنه لم يتم تطبيق بعض المواد في الدستور نهائيًا، مشددًا على أن فلسفة الدستور واضحة، وتنفيذ الدستور غائبًا جزئيًا، كما أن هناك تنفيذ انتقائي لبعض مواد الدستور.

وأضاف، خلال حوار ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن التوازن بين السلطات غير مطبق، وآن الأوان أن يكون هناك استقلال للسلطات، كما أن الدستور يتحدث عن احترام الحرية وهو غير مطبق، متابعًا: "مازلنا نطبق الحبس الاحتياطي بدون حدود زمنية، ومن الممكن أن يكون هناك حل للأزمة الخاصة بالحبس الاحتياطي باللجوء للبدائل التكنولوجية".

فكرة السجن

وأوضح أن فكرة السجن هي غالبة عند البعض أنها عقوبة ويمكن تغييرها، مؤكدًا أن هناك مواد في الدستور لا يتم تطبيقها نهائيًا إلى جانب تطبيق جزئي في بعض القضايا، كما أن فكرة "اللامركزية" لا تطبق وهناك أسباب لها.