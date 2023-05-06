عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب أولى ثانوي يمتحنون اللغة العربية إلكترونيا بمدارس القاهرة والجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انطلقت  امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس محافظة القاهرة ، حيث يؤدي الطلاب من الساعة 9 صباحا امتحان مادة اللغة العربية .

ويستمر زمن امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي لمدة 3 ساعات ، لينتهي في تمام الساعة 12 ظهرا.

وفي محافظة الجيزة أيضا ، يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي الان امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 الموجودة بمدارس مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا لجميع الطلاب ، ماعدا طلاب (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء الامتحان إلكترونيا) حيث تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023   “ورقيا” لهؤلاء الطلاب بعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة ، مع اتباع كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

ويتم تحرير محضر للطالب في لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي ، بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي ، في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت اثناء اداء أي طالب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 وذلك ضمانا لحق الطالب.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الاول الثانوي الصف الأول الثانوى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

15% زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى عقب انتهاء السوبر

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

ترشيحاتنا

كيلو البلدي بـ 260 جنيها |أسعار اللحوم اليوم السبت بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة

رحيل 4 نجوم عن ليفربول مجانًا.. تفاصيل

أمر خطير.. ماذا قال الإعلام إسرائيلي عن زيارة رئيسي إلى دمشق؟

اليوم .. انطلاق ماراثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بالشرقية

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

دراسة مقلقة: 10 آلاف فيروس في أمعاء طفلك.. كيف ذلك؟

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ