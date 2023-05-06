طلاب أولى ثانوي يمتحنون اللغة العربية إلكترونيا بمدارس القاهرة والجيزة

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس محافظة القاهرة ، حيث يؤدي الطلاب من الساعة 9 صباحا امتحان مادة اللغة العربية .

ويستمر زمن امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي لمدة 3 ساعات ، لينتهي في تمام الساعة 12 ظهرا.

وفي محافظة الجيزة أيضا ، يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي الان امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 الموجودة بمدارس مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا لجميع الطلاب ، ماعدا طلاب (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء الامتحان إلكترونيا) حيث تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 “ورقيا” لهؤلاء الطلاب بعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة ، مع اتباع كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

ويتم تحرير محضر للطالب في لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي ، بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي ، في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت اثناء اداء أي طالب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 وذلك ضمانا لحق الطالب.