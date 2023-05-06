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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق.. مشردة أمريكية تتحول إلى مليونيرة بهذه الطريقة

لن تصدق.. تحول مشردة
لن تصدق.. تحول مشردة أمريكية إلى مليونيرة بهذه الطريقة

أعلنت هيئة يانصيب كاليفورنيا أن امرأة أمريكية مشردة بلا مأوى منذ 6 سنوات أصبحت الآن مليونيرة بعد أن فازت بمبلغ ضخم قدره 5 ملايين دولار من تذكرة Scratchers.

بعد شراء تذكرة يانصيب محظوظة في متجر ولمارت في بيتسبرج، تحولت أمريكية تدعى لوسيا إلى مليونيرة صاحبة ثروة فجأة.

معربة عن صدمتها وامتنانها للفوز ، قالت: "اشتريت تذكرة واحدة فقط؛ أغمضت عيني واخترتها، وتفاجأت بأنني فائزة!" اعتقدت في البداية أنني فزت بتذكرة مجانية، لكنني تحققت، ووجدت أنني ربحت 5 ملايين دولار!".

وأضافت: "لمدة 6 سنوات، كنت بلا مأوى، وفجأة انقلبت الموازين، فأنا سأتزوج هذا العام، وأحصل على درجة الزمالة، وها قد ربحت 5 ملايين دولار.. لا تعتقد أبدًا أن لديك فرصة للفوز بها إنه حظ عشوائي فقط، كوني مشردة منذ 6 سنوات، لم أعتقد أن هذا سيحدث لشخص مثلي".

جاء في البيان الصحفي الصادر عن يانصيب كاليفورنيا: "تقدم سريعًا الآن، فورسيث من بين أحدث أصحاب الملايين في كاليفورنيا بفضل بطاقة Scratchers المحظوظة".

أمريكية كاليفورنيا يانصيب مليونيرة

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