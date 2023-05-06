لن تصدق.. مشردة أمريكية تتحول إلى مليونيرة بهذه الطريقة

أعلنت هيئة يانصيب كاليفورنيا أن امرأة أمريكية مشردة بلا مأوى منذ 6 سنوات أصبحت الآن مليونيرة بعد أن فازت بمبلغ ضخم قدره 5 ملايين دولار من تذكرة Scratchers.

بعد شراء تذكرة يانصيب محظوظة في متجر ولمارت في بيتسبرج، تحولت أمريكية تدعى لوسيا إلى مليونيرة صاحبة ثروة فجأة.

معربة عن صدمتها وامتنانها للفوز ، قالت: "اشتريت تذكرة واحدة فقط؛ أغمضت عيني واخترتها، وتفاجأت بأنني فائزة!" اعتقدت في البداية أنني فزت بتذكرة مجانية، لكنني تحققت، ووجدت أنني ربحت 5 ملايين دولار!".

وأضافت: "لمدة 6 سنوات، كنت بلا مأوى، وفجأة انقلبت الموازين، فأنا سأتزوج هذا العام، وأحصل على درجة الزمالة، وها قد ربحت 5 ملايين دولار.. لا تعتقد أبدًا أن لديك فرصة للفوز بها إنه حظ عشوائي فقط، كوني مشردة منذ 6 سنوات، لم أعتقد أن هذا سيحدث لشخص مثلي".

جاء في البيان الصحفي الصادر عن يانصيب كاليفورنيا: "تقدم سريعًا الآن، فورسيث من بين أحدث أصحاب الملايين في كاليفورنيا بفضل بطاقة Scratchers المحظوظة".