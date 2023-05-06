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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كشف الحقيقة حول علاقة ميجان ماركل بالملكة إليزابيث قبل وفاتها

الملكة الراحلة إليزابيث
الملكة الراحلة إليزابيث

زعم مصدر أن الملكة الراحلة  إليزابيث لديها وصف وحشي من كلمة واحدة حول زوجة حفيدها  ميجان ماركل.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، لم يُعرف الكثير عن العلاقة بين الملكة وميجان ، على الرغم من أنها بدت أكثر احترامًا من تلك التي كانت لميجان  مع أفراد العائلة المالكة الآخرين.

وقال المصدر: "في إحدى  حفلات العشاء ، كانت مجموعة صغيرة تتحدث إلى الملكة وأوضحت أن لقاء هاري بميجان أصبح كارثة كاملة ووصفتها بأنها شريرة.

الملكة الراحلة إليزابيث 

وأضاف المصدر "عند هذه النقطة ، علمنا جميعًا أن صحة الملكة كانت في حالة تدهور وبقيت أشهر ، بدت نادمة على كيفية تطور الأمور  بين ميجان والعائلة الملكة".

وهذا الادعاء ، كما تشعر الناقدة دانييلا إيسلر ، يخلف وراءه قضايا ضخمة قبل تتويج الملك تشارلز يوم السبت.

وقالت الكاتبة لموقع news.com.au: "لم يكن لدى تشارلز وكاميلا الكثير من الخيارات حقًا سوى السير في الطريق السريع والأمل في أن جميع التقارير حول ردهم المضطرب ستجعلهم محترمين.

إليزابيث الملكة ميجان ميجان ماركل العائلة المالكة

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