صُدمت بعد شرائه.. سيدة تكتشف أمرًا مرعبًا خلف جدران منزلها الجديد |شاهد

أصيبت أم بحالة من الصدمة المفزعة، حين اكتشفت أمراً مرعبًا كان مختبئاً خلف جدران منزلها الجديد.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، شعرت آمبر هول بسعادة غامرة عندما قامت بتأمين منزلها الجديد المكون من أربع غرف نوم وحمامين في سينتينيال ، كولورادو.

لكنها لم يكن لديها أي فكرة عن وجود أشياء مرعبة داخل جدران منزلها، تتمثل في عشرات الثعابين السامة.

اعتقدت الأم البالغة من العمر 42 عامًا أن العقار سيكون المنزل المثالي لأطفالها وكلابهم - حتى اكتشفت غزوًا هائلاً للثعابين خلف جدران منزلها أثناء انتقالها في الشهر الماضي.

وتمكنت أمبر من كشف هذا الامر المرعب بفضل أحد كلابها الذي كشف المستور خلف جدران منزلها المنحوس.

اكتشف أمبر منذ ذلك الحين ما مجموعه 10 ثعابين ضخمة تعيش في العقار ولكن لا يزال غير متأكد من نوعه.

كما تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك المزيد وتقول إن الاكتشاف القاتم يعني أنها لا تستطيع الاستمتاع بمنزلها الأول.

أخبرها محارب ثعبان محترف كان يساعد أمبر في إزالة الثعابين بشكل إنساني أن حجمها الهائل يعني أنه من المحتمل أنهم كانوا يعيشون في العقار لمدة عامين على الأقل.