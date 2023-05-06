عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اخفت منزلاً .. مدينة برازيلية تبتلعها حفرة ضخمة .. ما القصة

مدينة برازيلية تبتلعها
مدينة برازيلية تبتلعها حفرة ضخمة

تتأرجح مدينة برازيلية على حافة الانهيار في سلسلة من الأخاديد الضخمة، والتي ابتلعت إحداها 50 منزلاً بمفردها. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، أعلن المسؤولون في مدينة بوريتيكوبو الواقعة في شمال شرق البلاد والتي يقطنها أكثر من 73000 شخص "حالة من الكارثة" ، حيث تقع بعض المنازل على حافة قطرات ضخمة. 

مدينة برازيلية تبتلعها حفرة ضخمة 

وأفادت الصحيفة، أن حوالي 26 أخاديدًا يبلغ طولها أكثر من 978 قدمًا (298 مترًا) تشكلت حول المدينة، مع تفشي إزالة الغابات مما أدى إلى تفاقم المشكلة عن طريق إضعاف الأرض وجعل مياه الأمطار من العوامل المؤثرة.

واشارات الصحيفة أن أن سوء التخطيط أدى  إلى تفاقم المشكلة الأساسية منذ تأسيس المدينة في عام 1994. 

مدينة برازيلية تبتلعها حفرة ضخمة 

وذكرت الصحيفة ، أن حوالي سبعة أشخاص لقوا مصرعهم من السقوط في الحفر على مدى السنوات العشرين الماضية ، وأصيب شرطي متقاعد هذا الأسبوع فقط بكسور خطيرة بعد أن اصطدم مع سيارته بواحدة. 

فيما قال الشهود، إن خوسيه ريبامار سيلفيرا سقط في الحفرة من ارتفاع حوالي 80 مترًا (262 قدمًا) ، وأصيب بكسر في ذراعه وكسر مكشوف في قدمه اليسرى وإصابات أخرى.

مدينة برازيلية حافة الانهيار منزلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

بحضور محمود الخطيب.. تشييع جنازة نجم الأهلي السابق هاني مصطفى

إقالة حسام حسن من المصري

عقوبة الشناوي ومعلول بسبب ضرب الشيبي في السوبر المصري| الحقيقة والتفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء الامتحان .. ردد 6 أدعية تثبت المذاكرة وتيسر الإجابة وتجعلك متفوقاً

تخوفا من العمليات الفدائية.. الاحتلال يغلق طرق الأغوار الرئيسية ويواصل حصار أريحا

بيجو وفيات.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

كارثة في المقاهي .. السكلانس يصيبك بأمراض خطيرة

مقصلة كلوب.. 4 نجوم يغادرون ليفربول في الميركاتو الصيفي

من شرفة قصر باكنجهام.. عرض جوي لطائرات السهام الحمراء للملك تشارلز |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور ببريطانيا| شاهد

إطلالات راقية ومحتشمة لزوجات ملوك العالم في حفل تتويج تشارلز الثالث.. صور  

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ