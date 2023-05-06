عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف مفاجأة اثارية بأحد شوارع لندن .. ما القصة؟

اكتشاف مفاجأة اثارية
اكتشاف مفاجأة اثارية بأحد شوارع لندن

اكتشف علماء الآثار ثلاثة أقسام جديدة لجدار روماني قديم، تم بناؤه على طول نهر التايمز قبل 2000 عام. 

وكان يُعرف باسم "جدار النهر" ، وقد أكمل ذات مرة محيط "جدار لندن" الأكثر شهرة والذي يمتد حول وسط المدينة إلى الداخل. 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يُعتقد أن الحاجز قد تم تشييده لحماية لندن - أو "لوندينيوم" ، كما كانت تُعرف في ذلك الوقت - من انتفاضات القبائل المحلية.

وتقع المقاطع المحفورة حديثًا من جدار ريفرسايد بالقرب من Riverbank House في شارع Upper Thames ، و Sugar Quay و Three Quays في شارع Lower Thames. 

اكتشاف مفاجأة اثارية بأحد شوارع لندن

ويتكون الاكتشاف الاثري ،  من جدار يبلغ طوله حوالي 6000 قدم (1800 متر) والذي أغلق لندن من نهر التايمز.

وتم اكتشاف الجدار  لأول مرة بين عامي 2006 و 2016 خلال عمليات إعادة التطوير على طول شارع التايمز العلوي والسفلي من قبل متحف علم الآثار في لندن (MOLA).

الآن ، تمت إضافتهم إلى قائمة التراث الوطني لإنجلترا كآثار مجدولة ، كما أكدت ذلك وزارة الثقافة والإعلام والرياضة مع هيستوريك إنجلاند.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

نجم الزمالك يصدم الجمهور بتعليقه بعد تتويج الأهلي بالسوبر

إقالة حسام حسن من المصري

عذراً السيستم وقع| شكاوى في أول أيام امتحانات أبناؤنا في الخارج.. وأولياء الأمور يستغيثون

ترشيحاتنا

تزايد فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأيام المقبلة

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية

الطقس يتسبب في إلغاء عرض جوي احتفالًا بتتويج الملك تشارلز

إصابة لياو.. ميلان يستعد لموقعة إنتر بثنائية في شباك لاتسيو بالدوري الإيطالي

التفاصيل الكاملة لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا

بدل السجاد .. علم أوكرانيا على الأرض خلال تتويج الملك تشارلز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال فقط .. تناول هذه الأطعمة يؤثر على الخصوبة

وثقتها الكاميرات| لحظة مؤثرة في حفل الملك تشارلز جعلت الكل يبكي.. شاهد

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب يوميا؟

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ