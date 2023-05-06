اكتشاف مفاجأة اثارية بأحد شوارع لندن .. ما القصة؟

اكتشف علماء الآثار ثلاثة أقسام جديدة لجدار روماني قديم، تم بناؤه على طول نهر التايمز قبل 2000 عام.

وكان يُعرف باسم "جدار النهر" ، وقد أكمل ذات مرة محيط "جدار لندن" الأكثر شهرة والذي يمتد حول وسط المدينة إلى الداخل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يُعتقد أن الحاجز قد تم تشييده لحماية لندن - أو "لوندينيوم" ، كما كانت تُعرف في ذلك الوقت - من انتفاضات القبائل المحلية.

وتقع المقاطع المحفورة حديثًا من جدار ريفرسايد بالقرب من Riverbank House في شارع Upper Thames ، و Sugar Quay و Three Quays في شارع Lower Thames.

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ويتكون الاكتشاف الاثري ، من جدار يبلغ طوله حوالي 6000 قدم (1800 متر) والذي أغلق لندن من نهر التايمز.

وتم اكتشاف الجدار لأول مرة بين عامي 2006 و 2016 خلال عمليات إعادة التطوير على طول شارع التايمز العلوي والسفلي من قبل متحف علم الآثار في لندن (MOLA).

الآن ، تمت إضافتهم إلى قائمة التراث الوطني لإنجلترا كآثار مجدولة ، كما أكدت ذلك وزارة الثقافة والإعلام والرياضة مع هيستوريك إنجلاند.