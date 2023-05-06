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رئيس التحرير
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اقتصاد

حملات لإزالة الإشغالات ومنع المخالفات بـ6 أكتوبر وزايد وبني سويف وبدر ودمياط الجديدة

صدى البلد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وبني سويف الجديدة وبدر ودمياط الجديدة، شنت حملات لإزالة الإشغالات ومنع المخالفات، بالتعاون مع الشرطة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

وفي هذا الإطار أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية ٦ أكتوبر، أن جهاز المدينة بالتعاون مع الجهات الأمنية، واصل شن حملات إزالة المخالفات والتعديات بعدة مناطق لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة ولردع المخالفين.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه أثناء المرور الدوري لحملات إزالة المخالفات والتعديات، تم تنفيذ إزالة فورية لبناء وزيادة فى غرف السطح تم رصده في منطقة صفوة الإعلاميين جنوب، وإزالة فورية لبناء وزيادة فى غرف السطح بالحى الثالث، وإزالة فورية لبناء وزيادة فى غرف السطح بقطعة أرض بمنطقة ٢٠٠٠ قطعة، كما تم تنفيذ حملات رفع إشغالات بمناطق الحصري والحى الثامن ومحور جمال عبد الناصر والحى السابع، وكذا إيقاف تحويل  وحدة مخالفة من سكنى إلى مخزن  بالحي 12.

ولفت رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أنه فى حالة وجود أى شكاوى أو أى أعمال تسبب ضوضاء " ليلاً " وفى حالة وجود أعمال ( حفر وإنشاء ) جارية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المعدات المستخدمة، وكذا سيارات الباعة  الجائلين.

من جانبه أشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن إدارة التنمية بالتعاون مع أمن الجهاز رصدت مركبة " توك توك " حاولت التسلل داخل شوارع المدينة بهدف التجول عند مدخل رقم 5، وعلى الفور تم الحفظ عليها ومصادرتها من قبل رجال الأمن.

بدوره أوضح  المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف  الجديدة، أنه تم شن حملة  لإيقاف الأعمال بقطع الأراضى المخالفة لاشتراطات البناء بالمدينة، وذلك بالتعاون مع  قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة والإدارات المختصة بالجهاز.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تنفيذ  قراري إيقاف أعمال لقطعتي أرض  بالإسكان الاجتماعي ( المنطقة الثالثة)، كما تم إيقاف أعمال قطعة أرض  بالإسكان الاجتماعي ( المنطقة الأولى) أيضا لمخالفة اشتراطات البناء، وتنفيذ قرار إيقاف أعمال بقطعة أرض بالحي السكني الثالث لبناء دور مخالف.

من جهته وجه المهندس عمار مندور،  رئيس جهاز مدينة بدر، الإدارات المعنية بالجهاز بتنفيذ حملة إزالة إشغالات بالحى الأول والشارع الفاصل بين المجاورة الخامسة والأولى منطقة الخزان، وتم إزالة جميع الإشغالات والتحفظ على عدد من الأدوات وتكسير جميع الإشغالات الخشبية والحديدية.

كما أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات بالمدينة والتصدي الصارم لأية محاولات للخروج عن القانون، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ حملة أسفرت عن التحفظ على مركبات "  توك توك " و " تروسيكل "، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

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