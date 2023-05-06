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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة المرورية اليوم السبت 6 مايو 2023

الحالة المرورية لأهم
الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي الفضائيه؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم السبت 6 مايو 2023 عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر كوبري أكتوبر للمتجه لميدان التحرير بالون الأخضر وذلك يدل على السيولة المرورية ؛ كما ظهر محور 26 يوليو به بعض الكثافات المرورية نظرا لوجود الإصلاحات وأعمال التطوير فيه أما كوبري 26 يوليو به سيولة مرورية كبيرة وذلك لأن اليوم السبت وهو راحة لدى الكثيريرن .

ونوهت إلى  أن نسبة السيولة المرورية العالية قد تؤدي إلى زيادة السرعات ، منوهة إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة إلى وقوع حوادث، مشيرة إلى أن رقم إغاثة الطرق هو 012‪21110000

 

 

 

 

السيولة المرورية الكثافات تطبيق جوجل للخرائط 26 يوليو الالتزام بالسرعات

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