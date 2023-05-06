الحالة المرورية اليوم السبت 6 مايو 2023

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي الفضائيه؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم السبت 6 مايو 2023 عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر كوبري أكتوبر للمتجه لميدان التحرير بالون الأخضر وذلك يدل على السيولة المرورية ؛ كما ظهر محور 26 يوليو به بعض الكثافات المرورية نظرا لوجود الإصلاحات وأعمال التطوير فيه أما كوبري 26 يوليو به سيولة مرورية كبيرة وذلك لأن اليوم السبت وهو راحة لدى الكثيريرن .

ونوهت إلى أن نسبة السيولة المرورية العالية قد تؤدي إلى زيادة السرعات ، منوهة إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة إلى وقوع حوادث، مشيرة إلى أن رقم إغاثة الطرق هو 012‪21110000