الأرصاد : الملابس الصيفية نرتديها في شهر يونيو

قالت الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامه للأرصاد الجوية؛ إن فصل الربيع يعتبر من أهم سماته التقلبات الجوية والتغيرات في درجات الحرارة بشكل حد وسريع؛ مضيفة أن بداية من اليوم ستنخفض درجات الحرارة لأننا نتاثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط؛ بالإضافة إلى تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزء كبير من اشعة الشمس.

أضافت منار غانم خلال مداخله هاتفيه على قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد؛ أن متوقع درجات الحرارة على القاهره الكبرى اليوم حوالي من 27 ل 28 درجه مئويه؛ منوهة الى أن البداية الرسمية والفلكية لفصل الصيف بداية من 21/6.

وتابعت أن ساعات الليل تتراوح درجات الحرارة من 15 درجه ل 16 درجه مئوية مع وجود نشاط للرياح الذي يساعد على شعورنا بالبرودة وخاصه في ساعات الليل المتأخر حتى الصباح الباكر؛ منوهة إلى عدم ارتداء الملابس الصيفيه قبل شهر يونيو وخاصة في أوقات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر سواء للاطفال او الكبار حتى لا نتعرض لنزلات البرد الصيفية.