اليوم.. بدء امتحانات الترم الثاني للصف الرابع والخامس الابتدائي في العربي والدين

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية أهم الأخبار المحلية وكان أهمها أن اليوم السبت تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 23 لصفوف النقل والشهادة الاعداديه بمحافظة الجيزه والتي ستستمر حتى 25 مايو وذلك وفقا لجدول الامتحانات الفصل الدراسي الثاني المعلن من قبل مديريه التربيه والتعليم بالجيزة.

وتابعت: يؤدي اليوم الطلاب للصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية كما يؤدي طلاب الصف الاول الاعدادي امتحان مادة اللغه العربيه والخط ويؤدي طلاب الصف الاول الثانوي الامتحان اللغه العربية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزه تفعيل غرفة عمليات مركزيه بديوان المديريه وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارة التعليميه للوقوف على اي مشكلات او معوقات والعمل على حلها بشكل فوري وسريعا؛ كما نبهت الوزارة على مديري عموما الاداره الادارات التعليميه بالمرور اليومي لمتابعة سير الأعمال الخاصه بالامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة الدائمة والتوفيق لكل الطلاب.