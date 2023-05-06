تنصيب تشارلز الثالث| معلومات ستبهرك عن تاج ملك بريطانيا ..ِ شاهد

تتوجه الأنظار إلى العاصمة البريطانية، لندن، السبت، وبالتحديد الساعة الـ9 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 12 ظهرا بتوقيت مكة) لمتابعة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ولعل من أبرز اللحظات في هذه المراسم هو لحظة وضع التاج على رأس الملك الجديد إعلانا ببدء عهدته.

هناك 13 تاجًا في مجموعة جواهر العائلة المالكة، ولكن لا شيء أكثر تبجيلًا من تاج سانت إدوارد الذي لن يرتديه الملك تشارلز الثالث إلا مرة واحدة، في بداية عهده.

تاج سانت إدوارد صُنع للملك تشارلز الثاني في عام 1661 ويحتوي على 4 تقاطعات واثنين من الأقواس، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومزين بـ444 حجرا كريما بما في ذلك الياقوت وأحجار كريمة أخرى.

التاج مزود بقبعة أرجوانية اللون من المخمل وشريط من حجر الفيرمين، تاريخياً، كان من المفترض أن يبقى التاج في وستمنستر أبي، لذلك صُنع تاج ثانٍ للملك هو تاج الدولة الإمبراطوري، ويتميز بـ2868 ماسة مبهرة، بما في ذلك ماسة Cullinan II الضخمة.