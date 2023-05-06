كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، صدمة لعشاق فريق الرجاء المغربي، بعد مباراته أمام الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.



ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية: "فأن الاتحاد الإفريقي "كاف" زاد من متاعب الرجاء المغربي بعقوبة قاسية بسبب الأهلي".



وأضافت أن كاف قد قرر حرمان فريق الرجاء المغربي من جماهيره في مشاركته الإفريقية المقبلة، لمدة مباراتين مع غرامة قدرها 100 ألف دولار، على خلفية أحداث مباراة الأهلي.



الأهلي ضد الرجاء



يُذكر أن الرجاء المغربي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب والتعادل السلبي في مباراة الإياب، ليصبح مجموع المباراتين هدفين للاشئ للفريق الأحمر.