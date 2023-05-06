انطلاق فعاليات مؤتمر جامعة الأزهر عن «الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم»

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان: «الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030»، بمركز الأزهر للمؤتمرات، وتنوع جلساته على مدار يومي السبت والأحد 6و7 مايو 2023م، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وبدأت فعاليات المؤتمر صباح اليوم السبت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيديو للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من احتفالية مصر الأخيرة «قادرون باختلاف» أكد سيادته خلال الفيديو المقتطف من الاحتفالية أهمية رعاية ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم، والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم ودعمهم بكل السبل.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ونواب رئيس جامعة الأزهر، ونخبة من علماء وعمداء جامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، أن المؤتمر الدولي العلمي الثالث للكلية يتضمن خمسة محاور؛ هي: التدابير الشرعية والقانونية للوقاية من الإعاقة، والرعاية الشرعية لذوي الهمم، والرعاية القانونية لذوي الهمم، والرعاية المجتمعية والصحية لذوي الهمم، وحماية ذوي الهمم في المواثيق والمعاهدات الدولية في ضوء رؤية مصر 2030م.