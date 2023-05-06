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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الإسكندرية: لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم

انطلاق امتحانات النقل
انطلاق امتحانات النقل بالإسكندرية

 

تابع الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية صباح اليوم السبت، سير امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة،، حيث انطلقت الامتحانات دون مشاكل أو عوائق، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.
وتابع أبوزيد سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، حيث تفقد أبوزيد مدرسة عبد الله النديم الإعدادية للبنين بإدارة شرق وبحضور جلال عيد وكيل الإدارة حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى، والتربية الدينية في اللجنة الثانية، وذلك لمتابعة، كما تفقد امتحانات التعليم الفني بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات، وتفقّد لجان مدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده الابتدائية بذات الإدارة لمتابعة امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

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وخلال جولته أكد "أبوزيد" على توفير كافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.
كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.
وفي سياق متصل، أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة.

يأتي هذا  وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

الاسكندرية امتحانات النقل التعليم الفني استخدام الهواتف الذكية الابتدائية والاعدادية التربية والتعليم

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