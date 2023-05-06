موجز السوشيال ميديا.. إمام عاشور يعنف مروجي شائعات إدعاء الإصابة.. جمال علام يؤكد عدم إحالة لاعبي الأهلي للانضباط

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، حول إحالة لاعبي الأهلي للانضباط.

وقال جمال علام: “لم يتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط؛ فلجنة المسابقات ستستلم تقرير الحكم والمراقب وهي صاحبة القرار”.

علق أمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، على تصريحات انتشرت على الساحة الرياضية، بشأن إدعاء إصابته.

وكتب عبر تويتر: "‏يارب اللي فيا يجي فيكم وحسبي الله ونعم الوكيل".

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على أزمة حسن شاكوش مع زوجته، بعد أن حررت الاخيرة محضراً ضده.

وكتبت عبر فيسبوك: “4 مليون جنيه يعملوا فرح اه لكن بس ميعملولش … "