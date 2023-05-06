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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر وأمين «البحوث الإسلامية» ومساعده يناقشون خطط العمل الدعوية

صدى البلد

شهد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم جلسة نقاشية التقى خلالها د. محمد الضويني وكيل الأزهر، الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع بمديري مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ خطط العمل وما يمكن أن يقدمه الوعاظ والواعظات خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع أمين اللجنة العليا للدعوة الشيخ خالد شلتح، ومديري العموم وأعضاء الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بالمجمع. 

وخلال اللقاء طُرحت مجموعة من المحاور المرتبطة بطبيعة العمل اليومي في مناطق الوعظ وأوجه التعاون بين الإدارات المركزية الممثلة لمؤسسات الدولة المختلفة في كل محافظة، بالإضافة إلى استعراض جهود العمل خلال الفترة الماضية خاصة في موسم شهر رمضان المبارك والذي يتم تكثيف الجهود الدعوية به.

وقال وكيل الأزهر خلال اللقاء، إن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر يقدر دوركم الدعوي ويعي أهميته في ضبط استقرار المجتمع وتلبية احتياجاته المعرفية، وهو ما يجعلنا كمؤسسة لدينا اهتمام خاص بدور الوعاظ والواعظات وضرورة أن تكون خطة العمل متوافقة تمامًا مع احتياجات الجمهور في الوقت الحالي.

وأضاف وكيل الأزهر أن التحديات التي يواجهها الوطن حاليًا تستدعي منّا جميعًا إلى العمل المستمر والدائم على تحقيق مزيد من التواصل مع الناس وتحصينهم من مخاطر الأفكار المتطرفة والغريبة عن المجتمع المصري، بالإضافة إلى أهمية أن تكون لقاءات الحملات التوعوية التي يتم إطلاقها بشكل دوري للتعامل مع القضايا والمستحدثات المجتمعية المتجددة تحمل في طيّاتها رسائل مباشرة ومبسطة حتى تؤتي ثمارها.

من جانبه قال د. نظير عيّاد، إن الناس في حاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، وهو ما يدعو إلى ضرورة التنبيه على وعاظ وواعظات الأزهر بالمشاركة الفاعلة في كل الفعاليات والأنشطة التي تنظم داخل المحافظات في إطار خطة العمل اليومية والشهرية، وأن تكون رسالتهم قوية تدعم الفكر الأزهري القائم على الوسطية والتسامح وقبول الآخر داخل المجتمع.

بدوره أكد د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني على ضرورة المتابعة اليومية لخطط انتشار الوعاظ والواعظات في القرى والمراكز وإعداد تقارير يومية بنتائج العمل والأداء الأسبوعي والشهري، بما يتناسب مع دور ورسالة الأزهر في جانب التوعية، وتحقيق أكبر قدر من ضبط العمل خلال الفترة الحالية.

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