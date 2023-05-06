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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول أولى شحنات " جريفولز إيجيبت " إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر كأدوية حيوية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

وصلت الشحنات الأولى من البلازما المصرية التى تم تجميعها بالمراكز التابعة لشركة "جريفولز إيجيبت " إلى ‘سبانيا بهدف تصنيعها وإعادة إرسالها إلى مصر فى صورة أدوية حيوية مشتقة من البلازما بما يسهم فى توفير العلاج للعديد من الحالات النادرة والمزمنة مثل أمراض نقص المناعة الأولية وأمراض القلب والرئة وعلاج الصدمات وطب الطوارئ وإضطرابات النزيف والحروق.

ومن المنتظر أن تستقبل "شركة جريفولز الأسبانية" ببرشلونة كميات متزايدة من البلازما المصرية كجزء من الإتفاقية الإستراتيجية التى وقعتها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى نوفمبر ٢٠٢٠.

مشتقات البلازما

فيما أشار الرئيس التنفيذى لشركة "جريفولز إيجيبت" أنه بفضل حجم التبرعات بالبلازما المتزايدة فإن مصر تجتاز خطوات كبيرة تجاه رؤيتها لتكون رائدة إقليمياً فى مجال الأدوية المشتقة من البلازما، مشيرًا إلى مدى أهمية ذلك المجال الطبى الذى يسهم فى إنقاذ حياة الألآف من المرضى، حيث تقوم " شركة جريفولز إيجيبت " حالياً بإقامة بنية تحتية متكاملة للبلازما تشمل عشرين مركزًا للتبرع فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة مصنع لتجزئة وتنقية البلازما، وكذلك مركز الإختبار والتخزين بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقاً للمعايير والإشتراطات الطبية العالمية فى ذلك المجال.

يأتي ذلك إستمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل اليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة، وفى إطار التعاون الوثيق بين "شركة جريفولز إيجيبت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية و "شركة جريفولز الأسبانية" الرائدة بمجال مشتقات البلازما.

جريفولز إيجيبت القوات المسلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية البلازما مشتقات البلازما

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