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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب الرئيس التركي يهنئ تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه ملكاً على بريطانيا

نائب الرئيس التركي
نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي

كتب نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" يهنئ فيها الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه رسمياً ملكاً على البلاد.

وكتب أقطاي في التغريدة: "حضرنا حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملك إنجلترا".

وتابع أقطاي "أتقدم بالتهنئة للملك تشارلز الثالث ، والعائلة المالكة ، وشعب وحكومة المملكة المتحدة ، وأعتقد أن العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة ستصبح أقوى في الفترة الجديدة".

وتم تتويج الملك تشارلز الثالث ،اليوم، رسمياً ملكاً على بريطانيا في حفل تتويج ضخم بكنيسة وستمنستر التاريخية وتتويج قرينته كاميلا كملكة قرينة.

وخلال مراسم الحفل، قدم أفراد العائلة الملكية والمواطنين البريطانيين الولاء للملك الجديد معترفين به ملكا على إنجلترا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.

وتقلد الملك الريغاليا وهي التاج والكرة الذهبية والصولجانات، كما تعتبر المملكة المتحدة هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تستخدم الريغاليا خلال مراسم التتويج.

وتناول الملك تشارلز والملكة كاميلا من الخبز والخمر "الأسرار المقدسة" في كنيسة وستمنستر التاريخية في المرحلة الأخيرة من مراسم التتويج.

العائلة الملكية الرئيس التركي الكرة الذهبية العائلة المالكة الملكة إليزابيث الثانية الملك تشارلز الثالث إليزابيث الثانية

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