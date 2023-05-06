علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تفقد الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية ومركز القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" الأكاديمية العسكرية تتكون من كافة الكليات العسكرية وتتواجد في العاصمة الإدارية ".

وأضاف سمير فرج: "هناك تطور كبير في التكنولوجيا المستخدمة في العلوم العسكرية داخل القوات المسلحة المصرية".

وتابع سمير فرج: "مصر ستكون رابع دولة في العالم تمتلك مقر قيادة استراتيجي، بعد أمريكا وروسيا والصين"، مضيفا:" المركز يضم أحدث الأجهزة والتكنولوجيات العالمية".

وأكمل سمير فرج: "مقر القيادة الاستراتيجية يضم كافة القيادات العسكرية في مكان واحد "، مضيفا:" مصر تمتلك الأوكتاجون الذي يعتبر مبنى سداسي الأضلاع ، ويشبه التكنولوجيا المتواجدة في البنتاجون الأمريكي".

