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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البطل المصري «عابر المانش» يتغلب على منافسه الإيطالي بملتقى أبطال التحدي بالإسكندرية

احتفالية بكورنيش
احتفالية بكورنيش الإسكندرية

 

تمكن البطل المصري محمد الحسينى عابر المانش من التغلب علي منافسه السباح الإيطالي فلافيو لوتشى من متلازمة "داون سندروم" ومتلازمة داون، خلال سباق جمعهما فى مياه البحر المتوسط بمقر الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بمدينة الإسكندرية ضمن فعاليات ملتقى أبطال التحدى ،  حيث تنافسا سويا  بروح الحب والصداقة فى سباحة كليو متر مربع

أقيم الملتقى تحت شعار "الفرعون المصري وقيصر روما"، وذلك بمقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالإسكندرية وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وتنسيق جمعية بناة الوطن.

شهد السباق منافسة قوية تمكن البطل المصري من إكتساح منافسة ولكنه انتظر منافسه الإيطالي فلافيو لوتشي، ليعبرو خط النهاية سوياً،رافعين شعار مصر وإيطاليا واحد للتأكيد علي عمق العلاقات المصرية الإيطالية.

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جاء ذلك بتنسيق وتنظيم جمعية بناة الوطن برئاسة المستشار "أحمد فتحي" ،وبحضور النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الإجتماعي واللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية والقنصل القنصل الإيطالي بالإسكندرية "ماريو دي باسكوال" والنائب إيهاب زكريا عطاالله عضو مجلس الشيوخ وأسطورة السباحة الكابتن "نبيل الشاذلى"، والكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، والعميد خالد محسب مسؤل الاتحاد بالإسكندرية، والكابتن محمد خليل رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد واللواء عمر عز الدين و اللواء نبيل عبد الوهاب أبطال موقعة تدمير المدمرة إيلات والدكتورة "نهى أحمد خليفة" رئيس حي الجمرك نائبة عن محافظ الإسكندرية والدكتور محمد عبد الرازق مدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة.

ومن جانبها فقد تسلمت النائبة هند حازم درع الملتقى نيابة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، مؤكدة على حرصها الحضور من محافظة الشرقية لتشيع بطل مصر من ذوي الإعاقة مشيرة الي حرص وزارة التضامن ولجنة التضامن على الاهتمام بدع

الاسكندرية الاتحاد المصري للغوص التضامن الاجتماعي الاتحاد المصري الشباب والرياضة

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