بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

تداول بعض المواقع الصحفية صورا لريم طارق زوجة حسن شاكوش ، أثناء حفل زفافها من رجل أعمال يدعي أحمد خليلوصاحب توكيل سيارات.





و بالرغم من ذلك لم يحذف الفنان حسن شاكوش صور تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام وهوما استغربه البعض .





أثار خبر تقديم زوجة حسن شاكوش بلاغا ضده جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعدما اتهمته بسرقة شبكتها وطردهامن الشقة.

وأثارت زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش ريم طارق الجدل خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها ،وقامت زوجةحسن شاكوش فى الفيديو ، بتصرف غريب، حيث ظهرت ساجدة لتعبر عن فرحتها بزواجها من حسن شاكوش.













حفل زفاف حسن شاكوش

ونشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي أقيمفيه حفل زفافه الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق.