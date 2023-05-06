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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال رجل ألقى البيض على الملك تشارلز خلال مراسم التتويج

صدى البلد

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، على رجل ألقى البيض على الملك تشارلز الثالث في يورك بلندن، بالتزامن مع تتويجه في وستمنستر أبي.

وغرد الناشط الجمهوري باتريك ثيلويل: "اليوم تم اعتقالي خلال مراسم التتويج للاشتباه في حمل البيض.. تم التعرف عليّ من خلال كاميرات التعرف على الوجه، وتم انتزاعي من وسط المتظاهرين ووضع القيود في يدي لدرجة تسببت في جرح بشرتي".

وأضاف "للمرة الثانية تم سحبي وسط حشد من الملكيين يهاجمونني".

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عن اعتقال 52 شخصًا خلال حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 52 شخصًا خلال مراسم تتويج الملك تشارلز، واحتجزتهم لمجموعة من الجرائم بما في ذلك الشجار، وخرق السلم والتآمر لإحداث إزعاج عام.

وأوضحت شرطة لندن في بيان أن جميع من اعتقلوا ما زالوا رهن الاحتجاز.

وجاب متظاهرون اليوم في الشوارع بشاحنة مليئة بلافتات "ليس ملكي"، بالتزامن مع تتويج تشارلز.

وشوهد الضباط وهم يعتقلون المتظاهرين قبل الموكب الملكي من قصر باكنجهام إلى دير وستمنستر، وقد حذرت الشرطة من قبل من أنها ستتعامل بحسم مع أي شخص يحاول تعطيل اليوم.

وتُوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكًا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا.

كما جرى تتويج الملكة كاميلا، وارتدت  قرينة تشارلز تاجًا مستخدمًا، حيث قال قصر باكنجهام أنها سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج.

الشرطة البريطانية البيض الملك تشارلز الثالث مراسم التتويج الملك تشارلز

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