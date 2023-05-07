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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

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مصطفى خاطر يكشف تفاصيل تعاونه مع نجوم مسرح مصر قبل الشهرة

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

كشف النجم مصطفى خاطر ، كواليس مشاركته مع نجوم مسرح مصر في أعمال مسرحية قبل الشهرة .

وقال مصطفى خاطر خلال ندوته في موقع صدى البلد:" معظم العروض اللي عملتها كانت لغة عربية وتقيلة ، وكنت بعمل مسرحيات كوميدي من اخراجي وكنت باخد مراكز مش الأولى ".

تابع :" كنت بخرج لنجوم مسرح مصر قبل الشهرة ، ومش بيفرق معايا التصنيف ، الممثل بيعمل اي حاجة،  اهم حاجة الورق ".

وأضاف :" الضحك مفيش حد بيتعلمه ، دة بيبقي موهبة وممكن حد يكون دمه خفيف والكوميديا هي اصعب الانواع وبتلقى انتقاد كبير ".

أعرب النجم مصطفى خاطر، عن سعادته بنجاح مسلسل كشف مستعجل الذي عرض في شهر رمضان الماضي .

وقال مصطفى خاطر خلال ندوته في موقع صدى البلد:" مبسوط بمسلسل كشف مستعجل ، اول تجربة على منصة ثم بعد ذك تم عرضه على التلفاز فزاد من نسب مشاهداته".

وتابع :" الشخصية في كشف مستعجل جديدة عليا واول مرة اعملها ونجاحها بالطبع اسعدني للغاية ".

 

مصطفى خاطر والبيت بيتي:

 

كشف النجم مصطفى خاطر حقيقة عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي خلال هذه الأيام .

 

وقال مصطفى خاطر في تصريح خاص لصدى البلد :" انه بالفعل بدأ التحضير للجزء الثاني من 

مسلسل البيت بيتي ويبدأ تصوير فيه بنهاية شهر مايو الجاري ".

 

 

مصطفي خاطر:

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، الفنان مصطفى خاطر، عبر برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد.

 

ورد الفنان مصطفى خاطر، باجابة مفاجئة على سؤال عن موقفه حال تلقيه عروض لـ3 أدوار في أعمال فنية مختلفة مسرح أو سينما أو منصات فأيهما يختار.

وقال الفنان مصطفى خاطر: غالبا هيوافق اعملهم مع بعض"، مضيفا ان تفضيله تقديم عمل عبر منصة الكترونية، مقارنة بالسينما والمسرح، لأن المنصة تزداد نجاحا والإقبال عليها في ازدياد والمستقبل لها لذلك يركز عليها .

 

ولفت الفنان مصطفى خاطر، إلى أن المسرح مختلف عن المسلسل، حيث الأول يمكن فيه الارتجال أما المسلسل غير مسموح من قبل المخرج أو المؤلف، موضحا أن الارتجال يكون في حدود المعقول وما ينفع قوله .

 

واستطرد أنه فنان كوميدي وهذا تصنيفه في الساحة والناس تعرفت عليه من المسرح، موضحا أن الفنان الكوميدي يكون ذكيا مثل عادل إمام، الذي قدم كل أنواع الفن.

 

 

مصطفى خاطر مسرح مصر

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