هاني الناظر يقدم نصائح هامة للحماية من أمراض فصل الربيع

قال الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية، إن فترة الربيع تعتبر أسوأ فترة صحيا في العام نتيجة التقلبات الجوية السريعة.

أضاف الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”٫: “فترة التقلبات الجوية السريعة توثر على الجهاز المناعي المسؤل عن حمايتنا من أدوار البرد وغيرها من الأمراض”٫ لافتا: “كثير من الأمراض الجلدية تظهر في هذه الفترة”.

أشار: "الأمراض الجلدية تظهر في هذه الفترة بسبب الأتربة وتفتح الزهور”٫ موضحا: “يجب علينا ارتداد الكمامة أثناء الخروج في الجو وقت الرياح والأتربة لان الكمامة تعتبر فلتر تحافظ على الجهاز التنفسي ومراعاة عدم الاقتراب من الزهور".

وتابع: "يجب الحرص على الاستحمام يوميا بماء فاتر بعد الرجوع للمنزل مع استخدام صابونة الجلسرين دائما، وعليهم تناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول يوميا حتي الخميس المقبل”.